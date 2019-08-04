"رامون دياز".. ماذا بحث المصريون على جوجل؟

شهد الساحة العالمية والاقليمية عدد من الاحداث الهامة والتي بحث عنها رواد الانترنت عبر محرك البحث جوجل، وتستعرض" الفجر" أبرز مابحث عنه المصريون عبر جوجل.

الحظ يعاند محمد صلاح من جديد في مباراة ليفربول ومان سيتي

واصل الحظ معاندة محمد صلاح نجم منتخب مصر، بعدما حرم القائم نجم ليفربول من تسجيل أول أهداف "الريدز" في شباك مانشستر سيتي بالمباراة التي تجمعهما حالياً بملعب "ويمبلي" في بطولة "الدرع الخيرية".

وشهدت الدقيقة 59 مراوغة رائعة من محمد صلاح وتسديدة قوية ترتطم بالقائم الأيسر لكلاوديو برافو حارس مانشستر سيتي.

شكيل مانشستر سيتي ضد ليفربول جاء كالتالي، برافو في حراسة المرمى، والكر، ستونز، أوتامندي، زينشينكو، رودري، سيلفا، دي بروين، ليروي ساني، بيرناردو سيلفا، ستيرلينج.

أما تشكيل ليفربول ضد مانشستر سيتي فجاء كالتالي، أليسون في حراسة المرمى، ارنولد، جوميز، فان دايك، روبيرتسون، فابينهو، هيندرسون، فينالدوم، أوريجى، محمد صلاح، وفيرمينو.

ويفتقد ليفربول فى مباراة اليوم لجهود لاعبه السنغالى ساديو مانى الذي سينضم للتدريبات غداً بعد انتهاء الراحة السلبية التى استمرت 16 يوماً بناءً على قرار يورجن كلوب، المدير الفنى للفريق، عقب مشاركة اللاعب مع منتخب السنغال فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الماضيين، بجانب جيمس ميلنر للإصابة.

تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة

كما تصدرت محركات البحث، عن تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة عام 2019، محركات البحث على جوجل، وتمد بوابة الفجر الإلكترونية طلاب وطالبات الثانوية العامة المقرر تسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية من تنسيق 2019، بالأخبار والمعلومات والروابط المباشرة التي يرغبونها للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 فور ظهورها.

ولسهولة معرفة انتهاء موعد تنسيق المرحلة الثانية 2019، ومعرفة موعد ونتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019، فأوشكت مكاتب التنسيق على غلق أبوابها اليوم أمام طلاب المرحلة الثانية، ليبحثون فيما بعد عن الروابط لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019، حيث بلغ عدد الطلاب الذين 229 ألفا و978 طالبًا وطالبة بحد أدني 78.05% للعلمي علوم ورياضة و68.05% للأدبي.

وأكدت مصادر مسؤولة بوزارة التعليم العالي أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء أو الأربعاء المقبل بحد أقصى.

وبلغ عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات حتى الآن 214 ألف طالب وطالبة، للعام الجامعي 2020/2019.

وانطلقت المرحلة الثانية من تنسيق 2019 يوم الأربعاء الماضي وتنتهي اليوم في السابعة مساءا، وأعلنت مصادر مسؤولة انه من الممكن مد التنسيق يوم إضافي للطلاب الذين لم يستطيعوا التسجيل في الأيام السابقة.

رامون دياز

كما تصدر "رامون دياز" محركات بحث "المصريين" في جوجل، حيث سادت حالة من الاطمئنان طالت جماهير نادى الزمالك بعد ترديد اسم الأرجنتينى رامون دياز بقوة ضمن الترشيحات للقيادة الفنية للفريق الأبيض.

رامون دياز نجم عملاق فى عالم التدريب، خاصة أنه خطف قلوب الجماهير المصرية عندما سبق له العمل فى الدورى المصرى بتولى القيادة الفنية لبيراميدز، الأمر الذى يزيد من أسهم الخواجة الأرجنتينى لقيادة الفارس الأبيض.

ولد دياز فى 29 أغسطس 1959 فى لا ريوخا بالأرجنتين، وكان لاعب كرة قدم سابق فى صفوف المنتخب الأرجنتيني وكان أحد أحرف النجوم في عصره.

سيف نبيل

وكان للمطرب العراقي"سيف نبيل" نصيب من بحث المصريين على محركات "جوجل"، حيث نفى المطرب العراقي سيف نبيل، ما تردد عن تعرضه لحادث سير مأساوي، وحرص على طمأنة الجمهور من خلال فيديو له نشره عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أنباء عن تعرض المطرب العراقي سيف نبيل، لحادث سير خلال تواجده في مصر، وانتشرت العديد من الصور ظهر فيها غائبًا عن الوعي، وكلّه دماء، وقيل إن حالته الصحية حرجة وخطيرة للغاية.