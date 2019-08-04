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"أردوغان" يواصل تهديداته للمركزي التركي ويعد بخفض المزيد في أسعار الفائدة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:40 م
أردوغان يواصل تهديداته للمركزي التركي ويعد بخفض المزيد في أسعار الفائدة
الرئيس التركى رجب طيب اردوغان
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رويترز
 
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "إنه سيتم خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر عقب التخفيضات التي أعلنها البنك المركزي التركى في الآونة الأخيرة وتعهد بانخفاض التضخم."

 

وخفض البنك المركزي التركي أسعار فائدته الرئيسية بنسبة 4.25% إلى 19.75 في المئة الشهر الماضي؛ لتحفيز الاقتصاد الذي يعاني من الركود في أول خطوة للابتعاد عن حالة الطوارئ التي أقرها خلال أزمة العملة العام الماضي.

 

وقال أردوغان إن ”البنك المركزي خفض أسعار الفائدة وسيتم خفضها بشكل أكبر."


وأضاف خلال تصريحات صحفية، "أدعو كل المواطنين والجميع إلى ضرورة تجاهل التكهنات بشأن اقتصادنا، عليكم فقط أن تؤدوا عملكم".

 

ويواصل"أردوغان" تدخلة في السياسية النقدية للبنك المركزي الذي يتميز باستقلالية قرارتة في دول العالم، خاصة بعد أقال محافظ البنك مراد تشتين قايا بسب رفضة؛ لسياسية النقدية المتشددة التى طبقها للسيطرة على معدلات التضخم وهبوط قيمة الليرة، وعين بدلاً منه مراد أويصال الذي اتخذ أول قرارً له بخفض اسعار الفائدة بأكبر خفض في تاريخ تركيا لتتوافق مع دعوات اردوغان المتكررة لضرورة خفض اسعار الفائدة.

 

 


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