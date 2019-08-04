Barcelona today كورة لايف مباشر مباراة برشلونة وارسنال Messi مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:39 م
الفجر الرياضي
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تنطلق مباراة برشلونة وآرسنال اليوم الأحد 4 أغسطس 2019 في الثامنة مساءً على استاد الكامب نو معقل برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر في نسختها ال 54.
من المتوقع أن يكون التشكيل المتوقع لآرسنال كالتالي :-
حراسة المرمى : بيرند لينو
الدفاع : ناتشو مونريال وشكودران موستافي وسوكراتيس باباستاثوبولوس وإينسلي ميتلاند
خط الوسط : جوزيف ويلوك وجرانيت شاكا وهنريك مختاريان
الهجوم : بيير إيميريك أوباميانج وأليكساندر لاكازيت ومسعود أوزيل
أما تشكيلة برشلونة المتوقعة فستكون كالآتي :-
حراسة المرمى : شتيجن
الدفاع : سيميدو لينجليت وبيكي وألبا
خط الوسم : بوسيكيتش ودي يونج وميلو
الهجوم : ميسي وجريزمان وديمبلي
ستقوم قناة Barça TV ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة برشلونة وآرسنال عبر موقع الفجر الرياضي وBarca TV.
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