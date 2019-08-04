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وزير الشؤون الإسلامية: السعودية عانت من الإرهاب كثيرا

الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:14 م
وزير الشؤون الإسلامية: السعودية عانت من الإرهاب كثيرا
وزير الشؤون الإسلامية
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الفجر السعودي
 
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قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن المملكة العربية السعودية عانت من الإرهاب كثيرًا، وقتل وأصيب منها كثيرون.

وأضاف الوزير، بتصريحات له اليوم الأحد، أن المملكة اُستهدفت بالإرهاب؛ لأنها رأس العالم الإسلامي وإذا أصيب الرأس أصيب البدن؛ ولكنها بقيادتها وأبنائها ورجالها وبجميع الشعوب الإسلامية ستظل قلعة قوية تحافظ على الإسلام وعلى المسلمين وتقدم الغالي والرخيص لخدمة الإسلام والمسلمين.

وكان وزير الشؤون الإسلامية، استقبل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من مصابي وذوي شهداء الحادث الإرهابي في نيوزيلندا في مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة.

وفي يوليو الماضي، وجَّه خادم الحرمين الشريفين باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة العشرات؛ وذلك لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنويًّا.

وصرّح الوزير آل الشيخ بأنَّ استضافة ذوي ضحايا ومصابي الحادث الإرهابي الأليم تأتي في إطار جهود المملكة لمواجهة الإرهاب والوقوف ضد مرتكبيه ومقاومتهم والقضاء عليهم ودحرهم، إلى جانب التخفيف على أسر من وقع عليهم هذا العمل المقيت الذي يخالف كل التعاليم السماوية والقيم والمبادئ الإنسانية.

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