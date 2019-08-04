تراجع جماعي للبورصات الخليجية واسهم البنوك الاكثر انخفاضًا

أغلقت الأسهم السعودية، اليوم الأحد، على تراجع لمؤشرها الرئيسي بفعل هبوط أسهم البنوك بعد خسائر الأسواق العالمية يوم الجمعة متاثرة بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة، والذي أعقب ذلك خفض معظم البنوك المركزية في الخليج أسعار الفائدة أيضا.

وقال بريتيش كيه. ديفاسي رئيس بحوث الأسهم في الراجحي المالية "من المرجح أن تكون الأسباب (وراء الضعف) عوامل عالمية مثل خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة والمخاوف التجارية بعد تغريدات ترامب بشأن احتمال فرض رسوم عشرة بالمئة على سلع إضافية."

وتابع "أثر خفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة على البنوك السعودية لأن هامش الفائدة الصافي تراجع بينما يشير فرض مزيد من الرسوم إلى ضعف الطلب العالمي وهو أمر سلبي لأسعار البتروكيماويات. ونظرا لأن هذين القطاعين يمثلان جزءا كبيرا من المؤشر السعودي، انخفضت المؤشرات."

وقال محمد فيصل بوتريك رئيس البحوث لدى الرياض المالية، "إن السوق السعودية تقتفي أثر هبوط البورصات الأمريكية يوم الجمعة ”فضلا عن تراجع صاف في أسعار النفط العالمية خلال الجلستين السابقتين."

كما تضررت أسهم البنوك السعودية بأنباء عن سعي مجموعة بن لادن السعودية لتكليف مستشار مالي لإعادة هيكلة ديونها التي قد تتراوح بين 20 و30 مليار دولار.

وقال بنك جولدمان ساكس في تقرير للعملاء إنه ”يتلقى استفسارات عن انكشاف البنوك السعودية علي مجموعة بن لادن“.

وأضاف في التقرير بتاريخ الثاني من أغسطس ”في ظل الوضع المهيمن لمجموعة بن لادن في قطاع المقاولات السعودي لسنوات عديدة، قد يكون الانكشاف جوهريا من وجهة نظرنا“.

وأغلق المؤشر السعودي على تراجع 1.3 %.

وفقد البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة 2.9%، وهبط مصرف الراجحي أكبر البنوك الإسلامية في السعودية 1%.

وهبط سهم بنك الرياض 2.5 %، والبنك السعودي البريطاني 3.2%، وتراجع سهم مجموعة سامبا المالية 3.7%.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس مساء الأربعاء، ولكن الأمر المهم أنه أشار إلى أن هذه الخطوة قد لا تكون بداية لاتجاه للتيسير النقدي على المدى الطويل.

واقتفت البنوك المركزية في السعودية والإمارات وقطر أثر المركزي الأمريكي وخفضت أسعار الفائدة بنفس الهامش. وعملات الدول الثلاث مرتبطة بالدولار وتتبع بنوكها المركزية تحركات مجلس الاحتياطي الأمريكي الخاصة بالفائدة.

ونزل مؤشر أبوظبي 1%، ودفعه للهبوط سهم بنك أبوظبي الأول الذي خسر 1.4 %.

وفقد مؤشر قطر 0.4 % وهبط بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج0.8% بينما تراجع سهم الملاحة القطرية %

.

وتراجع مؤشر دبي % ونزل سهم إعمار العقارية 4% ، وإعمار للتطوير التابعة لها 3.6%.

وقال عصام قصابية المحلل المالي في مينا كورب إنها ”عملية تصحيح نموذجية“.

وتابع أن أسهم إعمار العقارية ارتفعت بعد أن قالت الشركة إنها وقعت اتفاقا مع شركة بكين نيو ايروبوليس هولدينجز لتطوير مشروع في محيط مطار بكين داشينغ الدولي.

وتابع ”لكن الإيضاحات التي قدمت في وقت لاحق أكدت أن مذكرة التفاهم ليست ملزمة ولا تضمن تحقيق أي إيرادات“.

وبعد إغلاق السوق أعلنت إعمار إن صافي ربحها انخفض 3.7 بالمئة في النصف الأول من العام لتسجل أرباحا 3.11 مليار درهم مقابل 3.23 مليار قبل عام.

وخارج الخليج تحدت البورصة المصرية الاتجاه نحو الهبوط، وأغلقت مرتفعة 0.8 %وكان البنك التجاري الدولي أكبر البنوك في مصر المحرك الأكبر بمكاسب 1.6 %.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

- السعودية.. نزل المؤشر 1.3 % إلى 8558 نقطة.

- أبوظبي.. هبط المؤشر 1% إلى 5179 نقطة.

- دبي.. تراجع المؤشر 1.5 % إلى 2857 نقطة.

- قطر.. انخفض المؤشر 0.4 % إلى 10356 نقطة.

- مصر.. ارتفع المؤشر 0.8 % إلى 13632 نقطة.

- البحرين.. استقر المؤشر عند 1549 نقطة.

- سلطنة عمان.. استقر المؤشر عند 3780 نقطة.

- الكويت.. خسر المؤشر 0.4% إلى 6726 نقطة.