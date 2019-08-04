"التحالف الأسود".. أشكال الدعم القطري لمليشيات حزب الله

علاقات وصفقات مشبوهة ودعم للإرهاب تربط قطر مع حزب الله، وذلك من خلال لقاءات عدة تجمع بين وفودا قطرية مع الأمين العام لحزب الله، فعلاقة قطر بميليشيات حزب الله ليست جديدة، حيث تربطهما علاقات قديمة قوية والتى بدأت منذ تمويل قطر إعادة إعمار العديد من القرى المدمرة في جنوب لبنان بعد الحرب مع إسرائيل، وبقيت العلاقات بين الجانبين مفتوحة، فرغم التباعد بين الطرفين إلا أن التواصل عبر أطراف خفية لم يتوقف، وسيتم توضيح ذلك فيما يلي.

عمليات تمويلية

تكفل تميم بن حمد أمير قطر بنفقات ميليشيات حزب الله بعد عقوبات واشنطن لطهران، حيث يقوم بتمويلهم سنويا بقيمة 35 مليون دولار منذ يناير 2018 بأوامر إيرانية، ويقوم بتمويل مشاريع عدة لميليشيات حزب الله جنوب لبنان، واستغلال الجمعيات الخيرية فى لبنان للتقديم وضخ ملايين الدولارات للحزب.

وأكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، وابن عم تميم بن حمد، أن النظام القطري أصبح يدعم حزب الله بملاييين الدولارات لاستمرار أعماله التخريبية، وذلك بعد أن لم تعد إيران قادرة على تمويل حزب الله اللبناني في ظل الأزمة التى تعاني منها.

روابط قوية

وأبقت الدوحة على روابط قوية مع حزب الله رغم تدخلاته لزعزعة استقرار المنطقة، حيث اعتبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد حزب الله اللبناني حركة مقاومة، وأبقت الدوحة على علاقات قوية مع حزب الله رغم تدخلاته في المنطقة.

قناة الجزيرة

كما أنه يتم استخدام قناة الجزيرة وصحيفة الشرق كذراع للترويج لأجندة الحزب التخريبية، ونقلت صحيفة الجارديان، عن إحدى الوثائق التي سربها موقع ويكليكس، أن قطر تستخدم قناة الجزيرة الاخبارية كوسيلة للمساومة في السياسة الخارجية، بينما تناقض الوثيقة المسربة ما تذهب إليه قناة الجزيرة من أنها مستقلة من الناحية التحريرية، وقد اعتبرت الجزيرة أن هذا الكلام عار من الصحة.

إثارة الفتن البحرين

وأيضا تقوم الدوحة بمساندة مخططات الحزب الفوضوية بإثارة الفتن فى البحرين، حيث أكدت عهدية أحمد، رئيس جمعية الصحفيين فى البحرين، أن قطر مصرة على إثارة الفتن فى الوطن العربى، وتستخدم أشخاصا خانوا أوطانهم لتفتيت المنطقة، وأن قناة الجزيرة تنفذ أجندات مشبوهة تروج لإندلاع الفتن في الدول المجاورة وأنها تقوم دائما بتشويه الحقائق من أجل تنفيذ أجندات معينة وتسعى بتمويلات قطرية لتفتيت الدول العربية وإيواء الجماعات الإرهابية، موضحة أن قناة الجزيرة المشبوهة تقوم ببث السموم وأن معظم المتحدثين فيها يتبعون جماعة الإخوان الإرهابية.

تمويل أبواق حزب الله

اختار تنظيم الحمدين صحيفة "الأخبار اللبنانية" لتصبح منصة الهجوم على دولة الإمارات العربية المتحدة والنيل من مواقفها المشرفة تجاه أشقائها في منطقة الخليج، حيث أعدت الصحيفة المرتشية حملة إعلامية تستهدف العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان، وهما الدولتان اللتان يجمعهما التاريخ المشترك في السراء والضراء، والحاضر المشرق، والتطلع إلى مستقبل زاهر للبلدين، ولكنه الاختيار لم يأتِ من فراغ أو مجرد رشوة قدمتها الدوحة للصحيفة اللبنانية، وهذا الاختيار نفسه يفضح شبكة التمويل القطري للإعلام المأجور، سواء نجح بعض هذا الإعلام في التخفي وراء ستار المهنية كما تدعي "الأخبار اللبنانية"، أو تلك التي لا تخجل من العري، كسلسلة المواقع والصحف الناطق باسم "المال القطري".

تحرير الرهائن

كما دفعت الدوحة 2.3 مليار دولار للحزب لوساطته فى تحرير صيادين قطريين من ميليشيات ارهابية، حيث أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن قطر دفعت أكثر من مليار دولار لتحرير رهائنها من أيدي ميليشيات إرهابية في سوريا والعراق، واشتكى أحد كبار الدبلوماسيين القطريين في رسالة نصية أرسلها إلى رئيسه من عملية سرقة تجري إثر المفاوضات السرية التي أجرتها بلاده لإطلاق سراح 25 مواطنا قطريا مختطفا في العراق، فتحولت تلك المفاوضات إلى نوع من الابتزاز الجماعي بين ميليشيات وحكومات أجنبية تتصارع على الأموال القطرية.