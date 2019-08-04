ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"ضربات الجزاء الترجيحية" بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي Liverpool (كأس الدرع الخيرية) الآن بث مباشر تابعها الان

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:50 م
ضربات الجزاء الترجيحية بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي Liverpool (كأس الدرع الخيرية) الآن بث مباشر تابعها الان
مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
رابط مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ضربات الجزاء الترجيحية مباشرة في المباراة التي تقام حاليا على ملعب ويمبلي بدون تقطيع في كأس الدرع الخيرية بدون تقطيع.

ضربات الجزاء الترجيحية هي من ستحسم لقب كاس الدرع الخيرية بين ليفربول ومانشستر سيتي بدون تقطيع بمشاركة محمد صلاح الذي تألق بشكل كبير في المباراة وأضاع العديد من الفرص التي كانت كفيلة بخروج ليفربول فائزا لكن الحارس برافو كان نجما لأحداث اللقاء.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ضربات الجزاء الان بث مباشر بدون تقطيع عبر قنوات بي ان سبورت اتش دي 1، شاهدها الان لحظة بلحظة.

Advertisements
المزيد عن: مشاهدة مباراة ليفربول ليفربول ضربات الجزاء رياضة الترجيح الاخبار الرياضية اخبار الرياضية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الدرع الخيرية
ليفربول
1 (4)
x
16:00
1 (5)
مانشستر سيتي
كأس خوان غامبر
برشلونة
-
x
20:00
-
ارسنال