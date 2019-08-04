ارتفاع واردات مصر من البضائع الهندية إلى 886 مليون دولار
أعلن مكتب التمثيل التجاري المصري بالهند، اليوم الأحد، ارتفاع حجم
التبادل التجاري بين مصر والهند بنسبة 11.2 %، في الفترة من يناير إلى ابريل 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018؛ليسجل 1.4 مليار دولار.
وأضاف التقرير الصادر
عن المكتب التمثيل التجاري المصري بالهند صباح اليوم، أن قيمة العجز التجاري في الميزان التجاري بين
البلدين ارتفع بنحو 382 مليون دولار؛ لصالح الهند خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام
الحالي.
وأوضح التقرير، ارتفاع صادرات مصر للهند البترولية وغير البترولية بنسبة بلغت نحو 10 % خلال ذات الفترة وعلى اساس سنوي، مشيرًا إلى أن الصادرات البترولية ارتفعت وحدها إلى 304.39 مليون دولار من 276.27 مليون دولار بالفترة المماثلة من 2018، بنسبة زيادة 10.17 %، بينما سجلت الصادرات غير البترولية نحو 199.6 مليون دولار، مقابل 181 مليون دولار في ذات الفترة من 2018
.
وألمح التقرير، أن قيمة الواردات المصرية من الهند خلال الفترة من
يناير حتى أبريل 2019 سجلت نحو 886 مليون دولار، مقارنة بنحو 791 مليون دولار في
نفس الفترة من عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها نحو 12%.
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