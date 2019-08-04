تراجع احتياطي النقد الاجنبى في بنغلاديش
الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:45 م
ترجمة - منة الشريف
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أظهرت بيانات البنك المركزي اليوم الأحد أن احتياطي بنغلاديش من العملات الأجنبية انخفض قليلًا إلى 32.13 مليار دولار أمريكي في نهاية يوليو.
وذكر البنك أن احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد بلغت 32127.24 مليون دولار أمريكي في يوليو مقارنة مع 32.536.86 مليون دولار أمريكي في يونيو.
وبالنسبة لاقتصاد ينمو مثل بنغلاديش، تعتبر احتياطيات النقد الأجنبي التي تعادل فواتير الاستيراد لستة أشهر كافية.
ومع الاحتياطيات الحالية، قال مسؤولو بنك بنغلاديش إن بنجلاديش لا تزال في وضع يسمح لها بدفع فواتير الاستيراد لمدة سبعة أشهر.
كما تجاوزت احتياطيات بنغلاديش من النقد الأجنبي 33 مليار دولار أمريكي.
وذكر البنك أن احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد بلغت 32127.24 مليون دولار أمريكي في يوليو مقارنة مع 32.536.86 مليون دولار أمريكي في يونيو.
وبالنسبة لاقتصاد ينمو مثل بنغلاديش، تعتبر احتياطيات النقد الأجنبي التي تعادل فواتير الاستيراد لستة أشهر كافية.
ومع الاحتياطيات الحالية، قال مسؤولو بنك بنغلاديش إن بنجلاديش لا تزال في وضع يسمح لها بدفع فواتير الاستيراد لمدة سبعة أشهر.
كما تجاوزت احتياطيات بنغلاديش من النقد الأجنبي 33 مليار دولار أمريكي.
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