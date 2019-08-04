عطل مفاجئ في صفحات الـ"فيسبوك" يتسبب في استياء بعض المستخدمين
الأحد 04/أغسطس/2019 - 04:11 م
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تفاجئ بعض المستخدمين منذ قليل بعطل مفاجئ بموقع الفيسبوك، منعهم من نشر الصور والفيديوهات عبر حساباتهم الشخصية.
وسيطرت حالة من الاستياء على بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد تعرضه لعطل مفاجئ اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس.
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