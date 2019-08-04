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عطل مفاجئ في صفحات الـ"فيسبوك" يتسبب في استياء بعض المستخدمين

الأحد 04/أغسطس/2019 - 04:11 م
عطل مفاجئ في صفحات الـفيسبوك يتسبب في استياء بعض المستخدمين
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تفاجئ بعض المستخدمين منذ قليل بعطل مفاجئ بموقع الفيسبوك، منعهم من نشر الصور والفيديوهات عبر حساباتهم الشخصية.

وسيطرت حالة من الاستياء على بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد تعرضه لعطل مفاجئ اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس.

عطل مفاجئ في صفحات الـ"فيسبوك" يتسبب في استياء بعض المستخدمين
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