السفير السعودي في ساحل العاج يزور رئيس مجلس الشيوخ
الأحد 04/أغسطس/2019 - 04:13 م
الفجر السعودي
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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن حمد السبيعي في دولة كوت ديفوار "ساحل العاج"، برئيس مجلس الشيوخ الايفواري جينو اوسو كواديو بمنزل الأخير في العاصمة ياماسوكرو.
كما قام السفير السعودي بزيارة قصر مؤسس جمهورية كوت ديفوار ورئيسها الأول فيليكس هوافيت بواني، اطّلع خلالها على سيرة الرئيس الرّاحل وأهم مقتنيات القصر التاريخية.
وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتفعيل لجنة الصداقة بين مجلس الشورى والبرلمان الايفواري كما استعرض رئيس مجلس الشيوخ فرص الاستثمار في كوت ديفوار داعياً رجال الأعمال لزيارة بلاده. وأقام للسفير السعودي مأدبة غداء حضرها كل من رئيس القسم القنصلي لدى السفار وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والسيناتور ونائب حاكم منطقة ياماسوكرو، ووالي مدينة ياماسوكرو.
كما قام السفير السعودي بزيارة قصر مؤسس جمهورية كوت ديفوار ورئيسها الأول فيليكس هوافيت بواني، اطّلع خلالها على سيرة الرئيس الرّاحل وأهم مقتنيات القصر التاريخية.
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