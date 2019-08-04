ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأسهم السعودية تتراجع بختام التعاملات

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:00 م
الأسهم السعودية تتراجع بختام التعاملات
Advertisements
طباعة
 
Advertisements


 المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، تتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.26% خاسرا 109.39 نقطة ليغلق عند مستوى 8557.09 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.24% خاسرا 8.80 نقطة ليغلق عند مستوى 3766.82 نقطة.

  

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 95.6 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 53 شركة، فيما تراجعت 129 شركة. 

 

وتراجع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 4.36%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.68%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.35%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.30%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.15%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.05%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.02%.

 

وجاء سهم "ساسكو" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.93%، ثم الأبحاث والتسويق بنسبة 3.73%، ثم لازوردى بنسبة 3%، فيما تصدر سهم "مبكو" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.95% ثم أميانتيت بنسبة 5.41%، ثم أسواق العثيم بنسبة 4.94%.

Advertisements
المزيد عن: هبوط قطاع البنوك مؤسسة النقد السعودية ختام التعاملات بورصة السعودية الأسهم السعودية اسهم البورصة السعودية االبورصة المصرية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
5
x
ركلات جزاء
4
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
2
x
20:30
0
بايرن ميونيخ