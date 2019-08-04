رسميا.. بيدرو إيمانويل مدربا لألميريا بعد ضياعه من الزمالك
الأحد 04/أغسطس/2019 - 01:32 م
الفجر الرياضي
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أعلن نادي ألميريا الإسباني رسميًا تعيين البرتغالي بيدرو إيمانويل مديرًا فنيًا للفريق خلال الموسم المقبل والذي كان قد سبق له تدريب التعاون السعودي.
ونشر النادي الإسباني عبر حسابه الرسمي على موقع
التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو للترحيب بالمدير الفني الجديد.
وقاد بيدرو إيمانويل تدريب التعاون السعودي في
الموسم الماضي للتتويج بكأس خادم الحرمين وهو ما جعله محط أنظار نادي الزمالك
المصري.
يذكر أن نادي ألميريا الإسباني انتقلت ملكيته
إلى تركي آل الشيخ المالك السابق لنادي بيراميدز.
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