"برلماني" يتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار "الطريشة" بالتجمع الخامس

تقدم النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيري البيئة والإسكان، بشأن انتشار الثعابين السامة بمنطقة التجمع الخامس>





وقال عامر، إن حي التجمع الخامس شهد كارثة أدت لحدوث خلل في التوازن البيئي في المنطقة، مما أدى لانتشار ثعبانين سامة وقاتلة تسمى "الطريشة"، ولفت إلى أنه انتشرت هذه الثعابين بعد قتل عدد كبير من الكلاب الضالة في المنطقة، وأدى قتل الكلاب إلى خروج هذه الثعابين، حيث كانت تعمل الكلاب الضالة على إخافتها وعدم خروجها إلى المواطنين.



