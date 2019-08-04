"برلماني" يتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار "الطريشة" بالتجمع الخامس
الأحد 04/أغسطس/2019 - 01:19 م
إسلام شعراوي
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تقدم النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيري البيئة والإسكان، بشأن انتشار الثعابين السامة بمنطقة التجمع الخامس>
وقال عامر، إن حي التجمع الخامس شهد كارثة أدت لحدوث خلل في التوازن البيئي في المنطقة، مما أدى لانتشار ثعبانين سامة وقاتلة تسمى "الطريشة"، ولفت إلى أنه انتشرت هذه الثعابين بعد قتل عدد كبير من الكلاب الضالة في المنطقة، وأدى قتل الكلاب إلى خروج هذه الثعابين، حيث كانت تعمل الكلاب الضالة على إخافتها وعدم خروجها إلى المواطنين.
وأكد عامر، أن ثعابين "الطريشة"، تعتبر حية قصيرة ولكن قوية جدا وعلى الرغم من صغر حجمها بالنسبة لبقية الأفاعي، فتعد من أخطر الأنواع وتستطيع قتل الإنسان خلال دقائق لأن سمها خطير جدا وتأثير عضتها أكثر من 5 آلاف عضة كلب ويطلق عليها اسم الحية المقرنة، لوجود قرنين أعلى رأسها وتتميز بلونها الأصفر ولذلك تتأقلم وتعيش وتختفي في رمال الصحراء، موضحا أن خطوة القضاء على الكلاب الضالة أدت إلى ظهورها فالكلاب لا تهاجم "الطريشة" ولكن تثير خوفها فوجود الكلاب الضالة أمر مهم للثعابين المفترسة ليس لمواجهتها ولكن للقدرة على إثارة خوفها ومنعها من الاقتراب من المنازل لأن الثعابين تهرب من أي خطر ولا تهاجم إلا عند الضرورة إذا شعرت بتهديد".
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