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تراجع كبير في أسعار الدواجن مع اقتراب عيد الأضحى

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:57 ص
تراجع كبير في أسعار الدواجن مع اقتراب عيد الأضحى
أسعار الدواجن
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تراجعت أسعار الدواجن بشكل كبير خلال تعاملات اليوم اليوم الأحد 4-8-2019، مع اقتراب عيد الأضحي المبارك ليسجل سعر الدواجن اليوم بين 22 و23 جنيهًا للكيلو من المزرعة، وبلغ سعر الدواجن للمستهلك ما بين 27 و28 جنيهًا ، والدواجن البلدي تراوح سعرها من المزرعة ما بين 27 و28 جنيهًا للكيلو، وتباع للمستهلك بين 31 و32 جنيهًا للكيلو.



وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة الدكتور عبد العزيز السيد أن أسعار الدواجن اليوم من المزرعة 21 جنيها للكيلو، فيما تصل إلى المستهلك بين 25 جنيها للكيلو.


واضاف أن "، أسعار الدجاج البلدى استقرت عند 27 جنيها للكيلو وتباع للمستهلك عند 32 جنيها بحد أقصى.



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