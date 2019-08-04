عروسان يقتحمان مسرح حفل كاظم الساهر في لبنان.. وهذا رد فعله (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للنجم العراقي كاظم الساهر، من حفله الغنائي بمهرجان "بيت الدين" الدولي بلبنان، ظهر فيه عروسان يقتحمان مسرح الحفل لتقديم وصلة رقص معه.





وتفاجئ كاظم الساهر بوجودهما، فتوقف عن الغناء ليقدم لهما التهاني والتبريكات، متسائلا عن سبب وجودهما، واحتمالية تركهما حفل زفافهما من أجل حضور حفله.





والتقط القيصر مع العروسين الصور التذكارية، كما رقصا معه على أغنية "هل عندكِ شك".



