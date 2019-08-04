ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عروسان يقتحمان مسرح حفل كاظم الساهر في لبنان.. وهذا رد فعله (فيديو)

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:43 ص
عروسان يقتحمان مسرح حفل كاظم الساهر في لبنان.. وهذا رد فعله (فيديو)
جانب من الحفل
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للنجم العراقي كاظم الساهر، من حفله الغنائي بمهرجان "بيت الدين" الدولي بلبنان، ظهر فيه عروسان يقتحمان مسرح الحفل لتقديم وصلة رقص معه.


وتفاجئ كاظم الساهر بوجودهما، فتوقف عن الغناء ليقدم لهما التهاني والتبريكات، متسائلا عن سبب وجودهما، واحتمالية تركهما حفل زفافهما من أجل حضور حفله.


والتقط القيصر مع العروسين الصور التذكارية، كما رقصا معه على أغنية "هل عندكِ شك".


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
5
x
ركلات جزاء
4
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
2
x
20:30
0
بايرن ميونيخ