ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السعودية تقود تحركًا عربيًا في الأمم المتحدة لمواجهة التهديدات الخطيرة في المنطقة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:43 ص
السعودية تقود تحركًا عربيًا في الأمم المتحدة لمواجهة التهديدات الخطيرة في المنطقة
أنطونيو غوتيريش
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

عقدت الترويكا العربية بقيادة المملكة العربية السعودية في نيويورك، اجتماعات مكثفة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الصين الشعبية، وروسيا الاتحادية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وجمهورية فرنسا، إضافة إلى لقاء جمهورية ألمانيا الاتحادية، ولقاء آخر عقدته الترويكا مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو.

 

تأتي تلك الاجتماعات في ظل التحديات السياسية والتهديدات الأمنية التي تواجه الدول العربية، وتجسيداً لروح التعاون والتضامن التي نص عليها ميثاق جامعة الدول العربية، وتفعيلاً لقرارات الجامعة العربية التي تنص على صون الأمن العربي، ولبحث سبل التصدي للتهديدات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط، وبذل الجهود من أجل صون الأمن والسلم، وتعزيز السلام وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية.

 

كما تهدف هذه الجهود إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية وبين الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن والأعضاء المؤثرين في الأمم المتحدة بما يخدم القضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار في دول المنطقة.

 

وتضمنت الاجتماعات التي عقدتها الترويكا العربية نيابة عن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، عضوية كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ومملكة المغرب، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية اليمن، بالإضافة إلى الوفد المراقب لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة.

 

Advertisements
المزيد عن: مواجهة التهديدات الخطيرة المنطقة السعودية الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
5
x
ركلات جزاء
4
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
2
x
20:30
0
بايرن ميونيخ