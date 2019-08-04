آيتن عامر: مستحيل أعتزل بسبب أسرتي.. ولم أخضع لأي عملية تجميل في حياتي





وأوضحت آيتن، أنها لن تخضع لاجراء أي عملية تجميل في حياتها مثلما يروج البعض، ولكن المكياج هو الذي يغير إلى حد ما من ملامحها.





وعن إنجابها لطفلها الثاني يوسف، بعد فترة قصيرة من ولادة ابنتها الأولى آيتن، أوضحت أنها كانت ترغب في ذلك، ورفضت الحديث عن العملية التي خضع لها وأزمته الصحية ولكنها أكدت أنه حاليا بصحة جيدة.





كشفت الفنانة الشابة آيتن عامر، في حوار لها لصالح إحدى المجلات العربية، أنها لن تفكر في اعتزال التمثيل بسبب التفرغ لمراعاة أسرتها وطفليها، موضحة أن التمثيل عشق وليس وظيفة بالنسبة لها، وتحرص على قضائ عطلتها بالكامل معهم.