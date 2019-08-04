تعرف على آثار ذوبان الجليد على العالم
الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:33 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور زكريا فؤاد، الخبير الدولي في التغيرات المناخية، إن هناك فرق بين التغيرات المناخية والتغيرات في الطقس، موضحًا أن التغيرات المناخية تقاس على فترات طويلة قد تصل إلى 100 سنة.
وأشار "فؤاد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، إلى أن التغيرات المناخية حقيقة واقعة، ودرجات الحرارة بدأت ترتفع رويدا رويدا خاصة بعد انبعاثات الثورة الصناعية، منوهًا بأن العلماء تأكدوا أن درجات الحرارة ارتفعت خلال آخر 100 عام.
ونوه بأن ذوبان الجليد في القطب الشمالي له تأثيرات كثيرة، منها ارتفاع مستوى المياه في المحيطات والبحار، مما يؤدي إلى غرق بعض أنواع الدلتا في العالم، ولم يؤكد علميا حتى الآن أنه قد تنتقل أنواع من البكتيريا والفيروسات.
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