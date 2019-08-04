محافظ سوهاج يوجه بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق



وقال علي رفاعي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، إن الوحدة نفذت حملة مكبرة للمرور على الأسواق ومحلات الجزارة، أسفرت عن تحرير 12 محضرا متنوعا، منها محاضر عدم إعلان أسعار، ومحاضر عدم وجود شهادات صحية.



ولفت أحمد شاكر، رئيس حي شرق سوهاج، إلى أن الحملات التموينية بنطاق الحى أسفرت عن تحرير 4 محاضر صحة ومحضر عدم إعلان عن أسعار، بالاضافة الى إعدام سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، رؤساء الوحدات المحلية ومديريات الخدمة المعنية بتكثيف الحملات التموينية على محلات "الجزارة" ومحلات بيع السلع الغذائية، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وللحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.وأشار "الأنصاري" إلى تحرير 40 محضرا تموينيا متنوعا وظبط وإعدام كميات من السلع الغذائية الغير صالحة للاستخدام الآدمي، خلال حملات تموينية مكبرة خلال اليومين الماضيين بمراكز "المراغة وطهطا وحي شرق"، بالاشتراك مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، ومباحث التموين.ومن جانبه أوضح حازم أبو الخير، رئيس مركز ومدينة المراغة، أن تم تنفيذ حملات تموينية أسفرت عن تحرير عدد 23 محضرا، مشيرًا إلى أن المحاضر تنوعت مابين نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم نظافة، وغلق في مواعيد العمل الرسمية، وعدم إعطاء بون صرف، وسلعة غير مطابقة للمواصفات، وسلع غذائية مجهولة المصدر بالإضافة إلى عدد 2 محضر ضد الجزارين لعدم تغطية اللحوم.