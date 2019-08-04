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أول فيديو لـ"مجزرة" ولاية تكساس الأمريكية

الأحد 04/أغسطس/2019 - 10:12 ص
أول فيديو لـمجزرة ولاية تكساس الأمريكية
الشرطة الأمريكية
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وكالات
 
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نشرت شبكة "آي بي سي نيوز" الأمريكية، فيديو يوثق لحظة دخول رجال شرطة إل باسو في ولاية تكساس للمتجر الذي كان مسرحا لمجزرة راح ضحيتها 20 أمريكيا على يد شاب في العشرينيات.

 

وأظهر الفيديو، الذي سجله شاب يعمل في متجر للملابس عبر هاتفه، رجال الشرطة وهو يتقدمون بحذر لإنقاذ المواطنين الذين أصابهم الذعر داخل المتجر، وكيف استطاعت الشرطة السيطرة على الموقف، بالرغم من عددهم الكبير.

 

وأكد الشاب للشبكة الأمريكية، أنه "سجل الفيديو خلسة من داخل المحل مخافة أن يراه الجاني". وبحسب قوله فإنه "تفطن لما يجري عندما دخلت محله سيدة مسرعة وهي تصرخ هناك رجل يشهر سلاحا فتاكا".

 

ويتابع المتحدث نفسه: "أغلقت باب المحل مباشرة، وقررت توثيق ما يجري خدمة لمصالح الشرطة".

 

​وكان حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، قال إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حادث إطلاق نار وقع، مساء أمس السبت، في مركز تجاري بمدينة إل باسو الأمريكية.

 

وقال أبوت في مؤتمر صحفي بثه تلفزيون "سي.بي.اس.بي": "20 شخصا بريئا من إل باسو فقدوا حياتهم، وأصيب أكثر من 24 بجروح".

 

بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إطلاق نار فظيع حصل في مدينة إل باسو بولاية تكساس، وتشير التقارير إلى سقوط عدد كبير من القتلى.

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