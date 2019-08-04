ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شاهد كيف علقت أصالة على "بلوك" أحلام لها عبر Twitter

الأحد 04/أغسطس/2019 - 09:50 ص
شاهد كيف علقت أصالة على بلوك أحلام لها عبر Twitter
أصالة وأحلام
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
علقت الفنانة أصالة، على حظر المطربة أحلام، لها موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موضحا أنها ليست صديقة لها.

 وقالت "أصالة" عبر حسابها الخاص بموقع "انستجرام": "إن حدسي غالبًا لا يخون الواقع ولا يخالفه، ومثلي كثر، لقد عرفت مسبقًا بأنّها ليست صديقة، فكيف لها أن تصون ودي؟ وهي التي لا تعرف كيف".

وأضافت: "نعم أنا محاطة بحب كبير ومن أناس كثر، إلا أن الخيانة مؤلمة، ولكن ألمها يزول سريعًا، ويجب أن يزول سريعًا، فإن من طعنني بالظهر لا يستحق أن يوجع قلبي، وقد تعهدت لروحي أن لا أسمح لأحد أن يمسها، فالخيرون كثر، وقد من الله علي بنعمة الاختيار". 

وختمت "أصالة" حديثها: "لن أحاول أن أصلح ما أفسده الزمن فيهم، وسآخذ ما أنعم الله به علي، لن أفسد علاقتي الطيبة، ولن أسامح من لا يستحق".



Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
5
x
ركلات جزاء
4
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
2
x
20:30
0
بايرن ميونيخ