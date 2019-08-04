شاهد كيف علقت أصالة على "بلوك" أحلام لها عبر Twitter





وقالت "أصالة" عبر حسابها الخاص بموقع "انستجرام": "إن حدسي غالبًا لا يخون الواقع ولا يخالفه، ومثلي كثر، لقد عرفت مسبقًا بأنّها ليست صديقة، فكيف لها أن تصون ودي؟ وهي التي لا تعرف كيف".





وأضافت: "نعم أنا محاطة بحب كبير ومن أناس كثر، إلا أن الخيانة مؤلمة، ولكن ألمها يزول سريعًا، ويجب أن يزول سريعًا، فإن من طعنني بالظهر لا يستحق أن يوجع قلبي، وقد تعهدت لروحي أن لا أسمح لأحد أن يمسها، فالخيرون كثر، وقد من الله علي بنعمة الاختيار".

وختمت "أصالة" حديثها : "لن أحاول أن أصلح ما أفسده الزمن فيهم، وسآخذ ما أنعم الله به علي، لن أفسد علاقتي الطيبة، ولن أسامح من لا يستحق".







علقت الفنانة أصالة، على حظر المطربة أحلام، لها موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موضحا أنها ليست صديقة لها.