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غارات جوية للتحالف العربي على مواقع الحوثيين في الضالع

الأحد 04/أغسطس/2019 - 09:09 ص
غارات جوية للتحالف العربي على مواقع الحوثيين في الضالع
غارات جوية
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وكالات
 
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قالت قناة "سكاي نيوز عربية"، إن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات جوية، على أهداف وتجمعات لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في جبهات شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.

 

وقالت مصادر محلية، إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع عسكرية تتحصن فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق "الجُب" و"باجة" بحجر.

 

وأكدت المصادر، استهداف تجمعات وتعزيزات للحوثيين في "يعيس" بمُريس، أثناء استعدادها للهجوم على مواقع القوات المشتركة والحزام الأمني هناك.

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