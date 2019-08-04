برشلونة يتحدى أرسنال على كأس خوان جامبر

يستضيف ملعب كامب نو مباراة برشلونة الإسباني مع أرسنال الإنجليزي في الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد على كأس "خوان جامبر" الذى يقام كل عام فى المدينة الكتالونية.

وتعد مباراة كأس خوان جامبر بمثابة مباراة ودية لأن برشلونة سيلعب بعدها مبارتين وديتين يومى 7 و10 أغسطس أمام نابولي الإيطالي قبل لقاء أتلتيك بلباو فى افتتاح مباريات الدوري الإسبانى يوم 16 أغسطس.

وينتظر أن تكون مباراة برشلونة الودية الأخيرة لأرسنال قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد يوم 11 أغسطس الجارى فى افتتاح مباريات الدورى الإنجليزي.



