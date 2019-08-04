محمد صلاح ضد مانشستر سيتي.. إذا سجل يفوز ليفربول دائما
الأحد 04/أغسطس/2019 - 08:48 ص
الفجر الرياضي
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يصطدم محمد صلاح نجم ليفربول بفريق مانشستر سيتي في مواجهة جديدة في الساعة الرابعة عصر على لقب الدرع الخيرية الإنجليزية.
ويملك محمد صلاح سجلًا حافلًا بالأرقام في مواجهة مع مانشستر سيتي إذا لعب أمامه في 6 مناسبات، فاز في 3، وخسر في 2، وتعادل في واحدة وسجل 3 أهداف.
مواجهات محمد صلاح ضد مانشستر سيتي
المباراة الأولى لمحمد صلاح بين ليفربول ومانشستر سيتي فاز بها الأخير بخماسية نظيفة في الدور الأول من الدوري الإنجليزي موسم 2017-2018.
المباراة الثانية لمحمد صلاح أمام مانشستر سيتي كانت في الدور الثاني من الموسم ذاته وفاز ليفربول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وسجل صلاح الهدف الرابع.
المباراتان الثالثة والرابعة لمحمد صلاح أمام مانشستر سيتي كانتا في منافسات دوري أبطال أوروبا 2018، في ربع النهائي ونجح الليفر في الفوز ذهابًا وإيابًا، بنتيجتي 3-0، 2-1 على الترتيب، وأحرز الفرعون المصري محمد صلاح هدفًا في كل مباراة.
المباراتان الخامسة والسادسة خاضهما محمد صلاح أمام السيتي في الدوري بموسم 2018-2019 تعادل في الأولى سلبيًا فيما خسر الثانية بهدفين مقابل هدف ولم يسجل صلاح في أيًا من المباراتين.
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