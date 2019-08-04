جوارديولا يهاجم محمد صلاح: نجم مانشستر سيتي أفضل منه و"ذا بست" ظلمته

انتقد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي استبعاد لاعبيه من المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم، مشيرًا إلى أن محمد صلاح فاز بجائزة الأفضل في انجلترا بينما كان كيفين دي بروين أفضل منه موسم 2017-2018.

وقال جوارديولا عن استبعاد لاعبي مانشستر سيتي من المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بست" من الاتحاد الدولي لكرة القدم : "في 8 سنوات فاز مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي 4 مرات لكن لم يفز لاعب واحد سواء سيلفا أو كومباني أو يايا توريه بلقب أفضل لاعب في إنجلترا".

وأضاف: "مع كل الاحترام لمحمد صلاح لكن كيفين دي بروين في الموسم الذي حصدنا به 100 نقطة كان أفضل على كل الوجوه مع كل الاحترام لاختلاف الأراء ولا أستطيع أن أتخيل ريال مدريد وبرشلونة يحققون 4 ألقاب ولا يترشح لاعب واحد منهم لجائزة أفضل لاعب في العالم".



