استشاري نفسي يحلل شخصية أحمد وزينب: سيكوباتية وإجرام اجتماعي
الأحد 04/أغسطس/2019 - 08:30 ص
نعيم يوسف
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علق الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، على قضية "أحمد حسن وزوجته زينب"، قائلا: "فيه بعض الشخصيات سيكوباتية عندها إجرام اجتماعي".
ولفت "هندي"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، الفضائية، إلى أن الـ"سوشيال ميديا"، أصبحت ساحة لمن يفتقدون الحب والعاطفة الجياشة ويستشعرون الاضطهاد، وهم يبحثون دائما عن إبراز شخصيتهم واستعطاف الآخرين.
وأشار إلى أن "أحمد وزينب"، يهتمون فقط بتحقيق المكتسبات بعيدا عن القيم والعادات والتقاليد وبراءة الأطفال.
ولفت "هندي"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، الفضائية، إلى أن الـ"سوشيال ميديا"، أصبحت ساحة لمن يفتقدون الحب والعاطفة الجياشة ويستشعرون الاضطهاد، وهم يبحثون دائما عن إبراز شخصيتهم واستعطاف الآخرين.
وأوضح أن هذا يعد مؤشر لاضطراب الشخصية، ويعزز هذا الأمر التعليقات على ما ينشروه.
وأشار إلى أن "أحمد وزينب"، يهتمون فقط بتحقيق المكتسبات بعيدا عن القيم والعادات والتقاليد وبراءة الأطفال.
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