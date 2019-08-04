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عمرو أديب: الكسل مرض العصر ويقتل أشخاصا أكثر من التدخين

الأحد 04/أغسطس/2019 - 08:14 ص
عمرو أديب: الكسل مرض العصر ويقتل أشخاصا أكثر من التدخين
عمرو أديب
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نعيم يوسف
 
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حذر الإعلامي عمرو أديب من "مرض الكسل"، موضحا أنه مرض العصر، ويموت بسببه عدد من الأشخاص أكثر ممن يموتون بسبب التدخين.

ولفت "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، إلى أن المدخنين يعالجون أنفسهم، ولكن الكسولين يكلفون العالم كل عام نحو 67 مليار دولار.

وأوضح أن بعض الأشخاص يشعرون بعدم الرغبة في الحركة و"الهمدان"، مشددا على أن الهمدان والكسل أصبح مرض يقتل الناس في العالم.
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