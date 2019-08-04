ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"عيشي عيشة أهلك".. جملة تتسبب في غضب ناهد السباعي وتدفعها للرد!

الأحد 04/أغسطس/2019 - 06:57 ص
عيشي عيشة أهلك.. جملة تتسبب في غضب ناهد السباعي وتدفعها للرد!
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
هاجمت إحدى متابعات حساب الفنانة ناهد السباعى، عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام" الأخيرة بعد نشرها صورة لها وهي بلباس البحر، قائلة لها: "عيشى عيشة أهلك".

ودفع ما سبق  السباعي، إلى الغضب والرد على صاحبة الجملة بقصد تعريفها بأهلها.

وبينت من خلال تعليق أن جديها الراحلان فريد شوقي وهدى سلطان، ومحمد فوزي والكاتب الكبير يوسف السباعى.

"عيشي عيشة أهلك".. جملة تتسبب في غضب ناهد السباعي وتدفعها للرد!
"عيشي عيشة أهلك".. جملة تتسبب في غضب ناهد السباعي وتدفعها للرد!
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
5
x
ركلات جزاء
4
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
2
x
20:30
0
بايرن ميونيخ