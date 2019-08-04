"عيشي عيشة أهلك".. جملة تتسبب في غضب ناهد السباعي وتدفعها للرد!

هاجمت إحدى متابعات حساب الفنانة ناهد السباعى، عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام" الأخيرة بعد نشرها صورة لها وهي بلباس البحر، قائلة لها: "عيشى عيشة أهلك".





ودفع ما سبق السباعي، إلى الغضب والرد على صاحبة الجملة بقصد تعريفها بأهلها.





وبينت من خلال تعليق أن جديها الراحلان فريد شوقي وهدى سلطان، ومحمد فوزي والكاتب الكبير يوسف السباعى.



