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أهمها شرب القهوة والماء.. أستاذ جهاز هضمي يوجه نصائح هامة للتخلص من الكسل

الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:23 ص
أهمها شرب القهوة والماء.. أستاذ جهاز هضمي يوجه نصائح هامة للتخلص من الكسل
الدكتور أشرف عمر
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بجامعة القاهرة، إن الكسل هو "عرض"، قد يكون عرض لمرض عضوي مثل التليف الكبدي، أوالأمراض المزمنة، أو عرض لمرض نفسي، أو أمور أخرى مثل فقدان السوائل من الجسم أثناء الحر الشديد، ويجب على الإنسان تناول ما بين 3 إلى 4 لتر خلال 24 ساعة يوميا.

وأضاف "عمر"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBCمصر"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن قلة الماء والسوائل تؤدي أيضا إلى ضربة حر والمعروفة باسم "ضربة الشمس".

وأشار إلى أن تناول القهوة مفيد جدا للجسم، والكبد والجهاز العصبي، مشيرا إلى أنها تمنع حدوث سرطان الكبد ولكن الإكثار منها يضر الجسم، لافتا إلى أن أفضل أنواع القهوة هي القوة العادية وأردأها هو القهوة سريعة الذوبان مثل "النسكافية".

وشدد على أن من يمارسون الرياضة بشكل يومي يكونون أقل عرضة للكسل، وتنتج أجسامهم "مورفين طبيعي"، وينال حالة من الاسترخاء وليس الكسل.
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