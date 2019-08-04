ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"التعبة والإحصاء": نسبة 37% من إنفاق الأسر تكون على الطعام والشراب

الأحد 04/أغسطس/2019 - 06:59 ص
التعبة والإحصاء: نسبة 37% من إنفاق الأسر تكون على الطعام والشراب
عبدالحميد شرف الدين
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال عبدالحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصاء السكاني بجهاز التعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز يقوم ببحث الإنفاق والاستهلاك كل عامين، وهو معني برصد إنفاق واستهلاك الفرد والأسرة، والذي يتم بناء عليه تحديد ما إذا كان الشخص فقيرا أم لا.

وأضاف "شرف الدين"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، أنه يتم تنصيف القرى حسب مستوى الفقر لكي يتم استهداف القرى الأمثر فقرا، موضحا أنهم رسموا 5 خرائط لمستوى الفقر على مستوى الجمهورية، أحدثها تم الإعلان عنها الأيام الماضية.

وتابع رئيس قطاع الإحصاء السكاني بجهاز التعبئة العامة والإحصاء، أن الباحثين يذهبون إلى الأسر لمدة أربعة أيام ويرصدون الإنفاق بالكامل لديهم، وإنفاقهم على التعليم والصحة وغيرها، ويتم ترتيب المجتمع إلى شرائح وفقا لمستوى الفقر.

ولفت إلى أن متوسط الإنفاق ارتفع إلى 51 ألف جنيها في عام 2017، مقابل 36 ألف في عام 2015، موضحا أن السبب في ذلك إا تغير نمط الاستهلاك أو زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن نسبة 37% من إنفاق الأسر تكون على الطعام والشراب، ثم المسكن.
Advertisements
المزيد عن: مصر النهاردة مصر ريهام الديب توك شو أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
5
x
ركلات جزاء
4
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
2
x
20:30
0
بايرن ميونيخ