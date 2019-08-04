"التعبة والإحصاء": نسبة 37% من إنفاق الأسر تكون على الطعام والشراب



وأضاف "شرف الدين"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، أنه يتم تنصيف القرى حسب مستوى الفقر لكي يتم استهداف القرى الأمثر فقرا، موضحا أنهم رسموا 5 خرائط لمستوى الفقر على مستوى الجمهورية، أحدثها تم الإعلان عنها الأيام الماضية.



وتابع رئيس قطاع الإحصاء السكاني بجهاز التعبئة العامة والإحصاء، أن الباحثين يذهبون إلى الأسر لمدة أربعة أيام ويرصدون الإنفاق بالكامل لديهم، وإنفاقهم على التعليم والصحة وغيرها، ويتم ترتيب المجتمع إلى شرائح وفقا لمستوى الفقر.



ولفت إلى أن متوسط الإنفاق ارتفع إلى 51 ألف جنيها في عام 2017، مقابل 36 ألف في عام 2015، موضحا أن السبب في ذلك إا تغير نمط الاستهلاك أو زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن نسبة 37% من إنفاق الأسر تكون على الطعام والشراب، ثم المسكن.

قال عبدالحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصاء السكاني بجهاز التعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز يقوم ببحث الإنفاق والاستهلاك كل عامين، وهو معني برصد إنفاق واستهلاك الفرد والأسرة، والذي يتم بناء عليه تحديد ما إذا كان الشخص فقيرا أم لا.