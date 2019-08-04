رد قوي من باحث اقتصادي على مزاعم "BBC" عن الفقر في مصر



جاء ذلك في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، ردًا على مزاعم هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" عن ارتفاع مستويات الفقر في مصر.



وأضاف "نجم"، أن نسبة البطالة انخفضت بعدج توفير 3 مليون فرصة عمل، وازداد معدل النمو، واستمرار الناس في الوظائف دليل على زيادة معدل النمو، كما تم حل أزمة الكهرباء، واختفت طوابير أسطونات البوتاجاز، وتم تحقيق الأمن والاستقرار، وإنشاء شبكة طرق وكباري.



ولفت الباحث الاقتصادي، أن كل هذه مكاسب تؤكد أننا نسير في الطريق السليم، ويجب أن ننظر للوراء لكي نعرف هل نسير في الطريق الصحيح أم الخاطئ، وعندما نفعل ذلك ندرك أننا نسير بشكل صحيح.

قال محمد نجم، الباحث الاقتصادي، إن مصر كانت تعاني من أزمات اقتصادية، ومنها نقص الأدوية وبعض السلع مثل السكر وألبان الأطفال، وهروب بعض الشركات، وزيادة نسبة البطالة.