نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع بعد انقلاب سيارته 6 مرات

تعرض محمود نجل المطرب أحمد شيبة، لحادث سير مروع بسيارته، حيث أعلن

إنه نجا من الحادث بأعجوبة.





ونشر صورًا للحادث معلقًا عليها: "شكرًا لكل واحد اتصل بيا ورديت عليه أو عبده رد عليع أو ما ردتش عليه، بس الحمد لله رب العالمين إن عربية تنقلب بيا 6 مرات وأطلع منها، لو فضلت أقول الحمد لله من هنا لحد آخر يوم في عمري مش هيكون كفاية".