ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع بعد انقلاب سيارته 6 مرات

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:14 ص
نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع بعد انقلاب سيارته 6 مرات
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

تعرض محمود نجل المطرب أحمد شيبة، لحادث سير مروع بسيارته، حيث أعلن إنه نجا من الحادث بأعجوبة.

ونشر صورًا للحادث معلقًا عليها: "شكرًا لكل واحد اتصل بيا ورديت عليه أو عبده رد عليع أو ما ردتش عليه، بس الحمد لله رب العالمين إن عربية تنقلب بيا 6 مرات وأطلع منها، لو فضلت أقول الحمد لله من هنا لحد آخر يوم في عمري مش هيكون كفاية".

وأشار إلى أن الحادث تسبب في إصابته بجروح كبيرة في الظهر بعد انقلاب السيارة 6 مرات.

ولفت الانتباه إلى أنه حاليًا يتلقى العلاج أحد المستشفيات في الإسكندرية، لإنقاذه من الجروح التي تعرض لها. 

نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع بعد انقلاب سيارته 6 مرات
نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع بعد انقلاب سيارته 6 مرات
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
5
x
ركلات جزاء
4
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
2
x
20:30
0
بايرن ميونيخ