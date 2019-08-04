نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع بعد انقلاب سيارته 6 مرات
الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:14 ص
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تعرض محمود نجل المطرب أحمد شيبة، لحادث سير مروع بسيارته، حيث أعلن إنه نجا من الحادث بأعجوبة.
ونشر صورًا للحادث معلقًا عليها: "شكرًا لكل واحد اتصل بيا ورديت عليه أو عبده رد عليع أو ما ردتش عليه، بس الحمد لله رب العالمين إن عربية تنقلب بيا 6 مرات وأطلع منها، لو فضلت أقول الحمد لله من هنا لحد آخر يوم في عمري مش هيكون كفاية".
وأشار إلى أن الحادث تسبب في إصابته بجروح كبيرة في الظهر بعد انقلاب السيارة 6 مرات.
ولفت الانتباه إلى أنه حاليًا يتلقى العلاج أحد المستشفيات في الإسكندرية، لإنقاذه من الجروح التي تعرض لها.
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