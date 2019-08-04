الليلة.. نداء شرارة ضيفة برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب
الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:23 ص
يارا أحمد
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تحل الفنانة الأردنية نداء شرارة، نجمة برنامج "the voice" غدًا ضيفة علي برنامج "الحكاية" وذلك الساعة العاشرة مساء علي قناة "mbc مصر".
من ناحية أخرى تتواجد نداء، الفترة الحالية في القاهرة وذلك استعدادا لإحياء حفلتها بساقية الصاوي وذلك يوم ١٥ من شهر أغسطس الجاري ومن المتوقع عدد من المفاجأت لجمهورها في مصر.
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