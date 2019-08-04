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برلماني: بديل عدم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي "كارثي"

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:37 ص
برلماني: بديل عدم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي كارثي
محمد أبو حامد - عضو مجلس النواب
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نعيم يوسف
 
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قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن الرقم الأكبر في الموازنة بعد الأجور يعود لبرامج الحماية الاجتماعية، ولولا هذه البرامج مثل تكافل زكرامة والعلاوات كانت معدلات الفقر قد تضاعفت بشكل كبير.

جاء ذلك في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، ردًا على مزاعم هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" عن ارتفاع مستويات الفقر في مصر.

وتابع عو مجلس النواب، أن القول بإمكانية تأجيل إجراءات الإصلاح الاقتصادي ليس منضبطا، ولو لم تتم كانت ستتعرض الدولة للإفلاس، مشددًا على أن المواطن هو الذي تحمل، ولو لم يتم تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي البديل سيكون كارثي، لافتا إلى أن الجيل الحالي يدفع ثمن تكلفة تأخر تنفيذ خطة الإصلاح الإقتصادي.
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