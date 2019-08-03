ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ماذا قالت لبنى عبد العزيز عن رشدي أباظة في ذكرى ميلاده؟

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:09 م
ماذا قالت لبنى عبد العزيز عن رشدي أباظة في ذكرى ميلاده؟
لبنى عبد العزيز
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أعربت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز عن حزنها اليوم لمرور ذكرى ميلاد دنجوان الشاشة المصرية رشدي أباظة. 


وقالت عبد العزيز: بالطبع مهما تحدثت عن أباظة لن يكفيه الكلام، مشيرة إلى أنه كان أسطورة. 

وعلى المستوي الفني أكدت أن أباظة لم يأتِ مثله عبر تاريخ السينما المصرية، فهو واحد فقط لا يتكرر، أما إنسانيا فهو إنسان من نوع خاص يتسم بخفة روحه الجميلة، بالإضافة إلى رومانسيته الجارفة. 
وأوضحت أنه كان بالمعنى الدارج كان "جينتل مان" بكل ما تحمله الكلمة من معنى، خاتمة حديثها: الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
5
x
ركلات جزاء
4
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
2
x
20:30
0
بايرن ميونيخ