ماذا قالت لبنى عبد العزيز عن رشدي أباظة في ذكرى ميلاده؟

أعربت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز عن حزنها اليوم لمرور ذكرى ميلاد دنجوان الشاشة المصرية رشدي أباظة.









وقالت عبد العزيز: بالطبع مهما تحدثت عن أباظة لن يكفيه الكلام، مشيرة إلى أنه كان أسطورة.





وعلى المستوي الفني أكدت أن أباظة لم يأتِ مثله عبر تاريخ السينما المصرية، فهو واحد فقط لا يتكرر، أما إنسانيا فهو إنسان من نوع خاص يتسم بخفة روحه الجميلة، بالإضافة إلى رومانسيته الجارفة.