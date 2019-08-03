مروحيات الأمن تكثف طلعاتها الجوية في سماء المشاعر المقدسة
السبت 03/أغسطس/2019 - 10:22 م
الفجر السعودي
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باشرت قيادة المتابعة الجوية بقوات أمن الحج مهامها في خدمة ضيوف الرحمن لموسم هذا العام 1440 هـ؛ لمساندة نقاط الفرز لمنع تسرب الحجاج غير النظاميين إلى المشاعر المقدسة.
وكثفت قوات الأمن طلعاتها الجوية في سماء المشاعر المقدسة عبر طائرات مروحية تابعة لطيران الأمن والقوات الجوية الملكية السعودية، وتلك الطائرات مزودة بتقنيات متطورة لمتابعة الخطط الأمنية والحركة المرورية، ومتابعة حركة المشاة، وما يصاحبها من ظواهر سلبية كالافتراش.
وتتولى أطقم هذه المروحيات مساندة نقاط الفرز لمنع تسرب الحجاج غير النظاميين إلى المشاعر المقدسة؛ حيث يتم رصد الملاحظات وتوثيقها والتنسيق المباشر مع مركز القيادة والسيطرة الذي يتولى عملية تحليل المعلومات وتقييمها ومعالجتها فورًا؛ لتأمين سلامة الحجاج وسهولة تحركاتهم.
ولهذا الغرض، تم عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات التنسيقية مع قيادات أفرع قوات أمن الحج الأخرى جرى خلالها مناقشة آليات العمل وفقًاً للأدوار والمهام المناطة.
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