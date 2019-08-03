المجموعة المالية للسمسرة تستحوذ على 17.5% من قيم التداولات بالبورصة في يوليو

تصدرت المجموعة المالية للسمسرة في الاوراق المالية، قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيم التداولات خلال تعاملات شهر يوليو.

وأحتلت"المجموعة المالية للسمسرة" صدارة القائمة بعدما سجلت قيم تداولات بلغت 41.2 مليار جنيه مستحوذة على 17.5% من إجمالى قيم التداولات بالبورصة في شهر يوليو والتي بلغت 46 مليار جنيه، وتلها في القائمة شركة "التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية" محققة قيم تداولات بلغت 22.8 مليار جنيه وشكلت 9.7% من إجمالي قيم التداولات بالبورصة.

وفي المركز الثالث جائت شركة "هيرميس للوساطة في الأوراق المالية" بقيم تداولات بلغت 20 مليار جنيه مستحوذة على نسبة 8.5% من إجمالى قيم التداولات بالبورصه، في المقابل احتلت شركتى "بلتون لتداول الأوراق المالية" و"فاروس لتداول الاوراق المالية" في المركزي الرابع والخامس بقيم تداولات 11.1 مليار جنيه و10 مليار جنيه على الترتيب.

وأحتلت شركة "أرقام لتداول الأوراق المالية" المركز السادس فس القائمة بقيم تداولات بلغت 9.6 مليار جنيه، وبقيم تداولات بلغت 8.6 مليار جنيه جائت خلفها مباشرة في القائمة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

وفي المركز الثامن جائت شركة "سيجما لتداول الاوراق المالية" بقيم تداولات 8.1 مليار جنيه، بينما احتل شركتى "نعيم للوساطة في الأوراق المالية" و"اتش سي لتداول الأوراق المالية" المركزي التاسع والعاشر في القائمة بقيم تداولات بلغت 7.1 مليار جنيه و 6.3 مليار جنيه على الترتيب.