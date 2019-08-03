بالتفاصيل.. الأهلي ينهي صفقة مهاجم مازيمبي ويؤجل الإعلان الرسمي
السبت 03/أغسطس/2019 - 08:21 م
عمرو مصطفي
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حسم النادي الأهلي صفقة التعاقد مع جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي في الفترة الحالية تمهيداً لارتداء اللاعب الفانلة الحمراء سواء في فترة الانتقالات الصيفية الجارية أو يناير المقبل بفترة الانتقالات الشتوية.
ويبحث النادي الأهلي عن التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر لتدعيم خط هجوم القلعة الحمراء.
وتوصل الأهلي إلى اتفاق مع مازيمبي على دفع مليون ونصف دولار، على أن يتم دفع 700 ألف دولار راتب سنوي للاعب، و50 ألف دولار في حال تسجيل 10 أهداف، بالإضافة إلى 10 % من إعادة بيعه.
ويؤجل النادي الأهلي الاعلان الرسمي عن الصفقة في الصيف الجاري بسبب الفشل في تسويق أي من الثنائي جيرالدو كوستا وأجايي ، واذا نجح الأهلي في إعارة أجايي أو جيرالدو سيتم الاعلان عنها خلال أيام، وفي حالة حدوث العكس سيؤجل الأهلي الصفقة إلى يناير اذا فشل في تسويق أحدهما.
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