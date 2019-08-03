صن البريطانية تكشف عن تشكيل برشلونة الـ "جلاكتيكوس"

أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم السبت، أن نادي برشلونة يُحاول نسخ تشكيلة مُشابهة بـ"الجلاكتيكوس" 2003 من ريال مدريد وهو الجيل الذي حقق انجازات كثيرة بقميص النادي الملكي.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن برشلونة قريب جداً من ضم نيمار جونيور من باريس سان جيرمان وذلك خلال الفترة الحالية ويأتي ذلك رغم المنافسة مع ريال مدريد.





وكان جيل "الجلاكتيكوس" يضم أسماء كبيرة في عالم كرة القدم مثل سيلجادو وماكليلي وزين الدين زيدان والبرازيلي رونالدو وربرتو كارلوس وبيكهام وفيجو وراؤول.





ورصدت "ذا صن" تشكيلة برشلونة المتوقعة في الموسم الجديد:





حراسة المرمى: تير شتيجن





خط الدفاع: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، كليمو لينجليت، سيميدو





خط الوسط: فرينكي دي يونج، بوسكيتس، أنطوان جريزمان





خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، نيمار