باريس سان جيرمان يفوز على رين ويتوج بطلا لكأس السوبر الفرنسي
السبت 03/أغسطس/2019 - 07:17 م
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فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على فريق رين، اليوم السبت، بنتيجة 1/2، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب شينزن في الصين، في نهائي كأس السوبر الفرنسي.
وحقق فريق باريس سان جيرمان لقب كأس السوبر الفرنسي، وسجل رين أول أهداف المباراة عن طريق اللاعب أدرين هونو في الدقيقة 13 لينتهي الشوط الأول لصالح رين بهدف نظيف، وفي الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني أدرك الفرنسي كيليان مبابي هجف التعادل لفريق باريس سان جيرمان، وعزز الأرجنتيني آنخيل دي ماريا النتيجة في الدقيقة 73.
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