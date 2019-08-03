رئيس الوزراء يتفقد تابوت الملك توت عنخ آمون بالمتحف الكبير (صور)

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس الوزراء، التابوت الخشبي المذهب الكبير للملك توت عنخ آمون في معامل ترميم المتحف المصري الكبير.





وكان في استقبال رئيس الوزراء ورافقه في جولته الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح مدير مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور الطيب عباس مدير آثار المتحف المصري الكبير، والدكتور عيسى زيدان مدير الترميم الأولي بالمتحف المصري الكبير.





واستمع مدبولي لشرح وافي من وزير الآثار والأمين العام حول حالة التابوت الخشبي والخطوات المتبعة لتعقيمه تمهيدًا لبدء علميات ترميمه.





كما اجتمع رئيس الوزراء مع فريق عمل المتحف الكبير، حيث تم إطلاعه على آخر تطورات مشروع المتحف والمنطقة المحيطة به، حيث من المقرر افتتاح المتحف كاملًا في الربع الأخير من 2020م.





يذكر أن وزارة الآثار أعلنت عن نقل التابوت الخشبي الكبير المذهب الخاص بالملك توت عنخ آمون من مقبرته في وادس الملوك بالأقصر للبدء في عمليات ترميمه تمهيدًا لعرضه ضمن مجموعة الملك الكاملة في المتحف الكبير، والجدير بالذكر أن التابوت لم يتم ترميمه منذ اكتشافه عام 1922م.





كما أعلنت وزارة الآثار عن دعوتها لكل وسائل الإعلام المحلية والعالمية غدًا الأربعاء للاطلاع على الخطوات التي تم إجرائها لتعقيم التابوت الخشبي المذهب الكبير للملك توت عنخ آمون بمعامل المتحف صباح غد الأحد 4 أغسطس.