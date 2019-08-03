أسعار صرف "الريال السعودي" أمام العملات العربية و الأجنبية اليوم السبت 3-8-2019
سجل سعر صرف الريال السعودي
بمؤسسة النقد العربي السعودي في تعاملات، اليوم السبت الموافق 3-8-2019 استقراًر أمام العملات العربية والاجنبية.
وجاء استقرار أسعار صرف الريال السعودي أمام العملات العربية و
الأجنبية الأخرى، بعدما اعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)
خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، الذي يستخدم لإقراض البنوك إلى 275 نقطة
أساس من 300 نقطة أساس تزامنا مع خفض الفدرالي الامريكي أسعار الفائدة.
وتستعرض "الفجر" من خلال هذا التقرير أسعار الريال السعودي
أمام باقي العملات الأخري سواء العالمية أو العربية، وفقاً لما اعلنتة مؤسسة النقد
العربي السعودي "ساما" وهي الاسعار الاسترشادية للبنوك العاملة بالقطاع
المصرفي السعودي.
الدولار أمام الريال السعودي:
سعر الصرف الدولار أمريكي بلغ
3.7500 ريال سعودي .
الجنيه الاسترليني أمام الريال السعودي:
سعر الصرف الجنية استرليني بلغ نحو 4.5917 ريال سعود
الدرهم الاماراتي أمام الريال السعودي:
سعر الصرف درهم اماراتي بلغ نحو
1.0209 ريال سعودي.
اليورو أمام الريال السعودي:
بلغ سعر صرف اليورو بالبنك
المركزي 4.1752 ريال سعودي.
الدينار الكويتي أمام الريال السعودي:
سعر الصرف الدينار كويتي بلغ نحو 12.3193 ريال سعودي.
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