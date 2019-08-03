ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أسعار صرف "الريال السعودي" أمام العملات العربية و الأجنبية اليوم السبت 3-8-2019

السبت 03/أغسطس/2019 - 06:55 م
أسعار صرف الريال السعودي أمام العملات العربية و الأجنبية اليوم السبت 3-8-2019
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements

سجل سعر صرف  الريال السعودي بمؤسسة النقد العربي السعودي في تعاملات،  اليوم السبت الموافق 3-8-2019 استقراًر أمام العملات العربية والاجنبية.

 

وجاء استقرار أسعار صرف الريال السعودي أمام العملات العربية و الأجنبية الأخرى، بعدما اعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، الذي يستخدم لإقراض البنوك إلى 275 نقطة أساس من 300 نقطة أساس تزامنا مع خفض الفدرالي الامريكي أسعار الفائدة.

 

وتستعرض "الفجر" من خلال هذا التقرير أسعار الريال السعودي أمام باقي العملات الأخري سواء العالمية أو العربية، وفقاً لما اعلنتة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وهي الاسعار الاسترشادية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي السعودي.

 

الدولار أمام  الريال السعودي:

سعر الصرف الدولار أمريكي  بلغ 3.7500 ريال سعودي .

الجنيه الاسترليني أمام الريال السعودي:

سعر الصرف الجنية استرليني بلغ نحو 4.5917 ريال سعود

الدرهم الاماراتي أمام الريال السعودي:

سعر الصرف  درهم اماراتي بلغ نحو 1.0209 ريال سعودي.

اليورو أمام الريال السعودي:

بلغ سعر صرف اليورو  بالبنك المركزي 4.1752 ريال سعودي.

الدينار الكويتي أمام الريال السعودي:

سعر الصرف الدينار كويتي بلغ نحو 12.3193 ريال سعودي.

 

Advertisements
المزيد عن: مؤسسة النقد العربي ساما سعر صرف الريال السعودي الريال السعودي الرسال السعودي امام الدولار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
18:36
-
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
20:30
-
بايرن ميونيخ