روشتة صحية.. كيف يتفادي مرضى القلب "المخاطر" خلال آداء مناسك الحج؟

يشهد الاثنين المقبل، تشغيل أخر رحلات في مرحلة الذهاب لأداء فريضة الحج لعام 1440هـ، ولتفادي بعض الأزمات التي تواجه زوار بيت الله الصحية وغيرها، لاسيما المشكلات الصحية التي تضر مرضى القلب، نقدم بعض النصائح لحجاج بيت الله.

ومن المخطط أن تنقل مصر للطيران هذا العام أكثر من 74 ألف حاجاً إلى الأراضى المقدسة بمعدل 24000 حاج من حجاج القرعة و12000 حاج من حجاج التضامن الاجتماعى و7000 حاج من حجاج الترانزيت و10500 حاج من حجاج السياحة والهيئات والأفراد و11000 حاج من حجاج العمل والزيارة، بخلاف 9500 من حجاج دولتى مالى وفلسطين، بمعدل 12 رحلة جوية لنقل 3400 حاج من الحجاج الفلسطينيين، و21 رحلة جوية لنقل 6100 حاج من حجاج دولة مالي.

وتسير الشركة من مطار القاهرة 351 رحلة جوية بواقع 206 رحلة جوية إلى جدة و145 رحلة جوية إلى المدينة المنورة، وتسير الشركة من بين هذه الرحلات 20 رحلة جوية من مطار برج العرب إلى جدة لنقل 4600 حاج و8 رحلات جوية من الأقصر لنقل 1800 حاج ورحلتين من أسوان لنقل 500 حاج، وأخيرًا رحلة واحدة من الغردقة لنقل 240 حاجًا.

وقبل سفر الفوج الأخير من الحجاج، تقدم "الفجر، بعض الأفعال التي تجهد القلب، ويجب تجنبوها، فيما يلي.

حتى ينعم حجاج بيت الله الحرام بأداء الفريضة محافظين على صحة قلوبهم، عليهم ان يتجبنوا بعض الأفعال التي ترهقهم.

١- حجاج بيت الله الحرام مرضى القلب لابد ان يتجنبوا التواجد في مناطق الزحام الشديد وبخاصة اوقات الذروة لان ذلك يتطلب مجهود مضاعف من القلب ليقوم بوظائفه الطبيعة وقد ينتج عنه لا قدر الله مشكلات تفاقم من مخاطر مرض القلب الذي يعانون منه في الاصل او يعرض قلوبهم للاصابة بامراض اخرى

٢- ثاني المخاطر هو تناول الحاج اثناء اداء المناسك لوجبات دسمة وثقيلة وبها نسبة املاح عالية وعدم شرب السوائل بشكل كافي.

٣- ومن المهم للحاج مريض القلب ان يصطحب معه تقرير وافي ومفصل عن حالته الصحية والامراض التي يعاني منها وان يبلغ احد المقربين والمصاحبين له طوال الرحلة باصابته وخصوصية حالته حتى ياخذ من حوله الامر بجدية في حال تعرضه للخطر.

٤- رابع المخاطر هو عدم او التاخر في العرض على اقرب مركز صحي في حال احساسه بالم في القلب او ضيق في التنفس.

٥- بشكل عام لسلامة قلوب الحجاج، يجب أن يتجنبوا التعرض المباشر لاشعة الشمس الحارقة والارتفاع الشديد في درجة الحرارة وبخاصة اوقات الظهيرة.

٦- وعدم النوم لساعات كافية وبذل مجهود ضخم دون اخذ قسط من الراحة والتاخر في زيادرة اقرب مركز صحي في حال الاحساس باعرض ضيق التنفس او الالم في الصدر، حيث ان ذلك كله يعرض عضلة القلب للارهاق الشديد.

٧-لمرضى ضعف عضلة القلب ينصح بالراحة بين أشواط السعي بين الصفا والمروة، وإذا لم تستطيع المشي لفترات طويلة فيمكن طلب المساعدة للسعي أثناء الجلوس على كرسي متحرك.

٨-مرضى القلب المصابين بالسكر يمنع منعا باتا أخذ علاج السكر بدون طعام سواء الإفطار أو العشاء منعا لحدوث نوبات انخفاض السكر في الدم.