روسيا إنتاجنا من النفط انخفض 290 ألف برميل في يوليو
السبت 03/أغسطس/2019 - 05:51 م
رويترز
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أكدت وزارة الطاقة الروسية، اليوم
السبت، على أن إنتاج النفط الروسي في شهر يوليو
الماضى، يتماشى مع اتفاق منظمة أوبك مضيفة
أن موسكو تعتزم الالتزام بالترتيبات في أغسطس آب.
وجددت روسيا اتفقاق خفض الأنتاج مع منظمة اوبك حتى بداية 2020 ؛ لتعزيز جهود الدول المصدرة للنفط في دعم أسعار الخامات التى تراجعت بسب تخمة المعروض.
وأضافت الوزارة في بياناً
لها، أن إنتاج روسيا في يوليو تموز تراجع 290 ألف برميل يوميا مقارنة بأكتوبر ،2018
وهو التاريخ المرجعي في الاتفاق بين أوبك وحلفائها الخاص بخفض الإمدادات.
وكان وزير النفط الروسي التقي نظيرة السعودي امس لتعزيز جهود تعاون الدولتين في قطاع النفط
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