مانشستر يونايتد ينتظر الرد الأخير من ديبالا

يواصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مساعيه، من أجل حسم التعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد أن خرج من خطط مدربه الجديد ماوريسيو ساري.





وأوضح الصحفي الإيطالي الشهير "ألفريدو بيدولا" أن مانشستر يونايتد ينتظرون رد ديبالا ويعتقدون بأنهم بذلوا قصارى جهدهم لجلبه لـ ملعب أولدترافورد.



