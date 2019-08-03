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تريزيجيه يتألق ويصنع هدفا في فوز أستون على لايبزيج 3-1 وديا

السبت 03/أغسطس/2019 - 05:35 م
تريزيجيه يتألق ويصنع هدفا في فوز أستون على لايبزيج 3-1 وديا
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الفجر الرياضي
 
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قاد النجم المصري محمود تريزيجيه فريقه الجديد أستون فيلا الإنجليزي، للفوز وديا على لايبزيج الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بملعب "ريد بول أرينا" بألمانيا، ضمن استعدادات الفريقين بالموسم الجديد.

 

وشارك محمود تريزيجيه فى الدقيقة 76 بدلاً من أنور الغازي، ونجح في صناعة هدف لفريقه بعد مجهود مميز.

 

وافتتح كونور هوريان التسجيل لأستون فيلا في الدقيقة 16 قبل أن يتعادل لايبزيج في الدقيقة 28 عن طريق بولسن، وعاد هوريان ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 82 قبل أن يختتم جون ماكجين ثلاثية أستون فيلا في الدقيقة الأخيرة.

 

وشهد اللقاء غياب أحمد المحمدي نجم منتخب مصر، والذي تواجد على مقاعد البدلاء.


ويقص أستون فيلا شريط مشواره فى مسابقة الدورى الإنجليزى بمواجهة نارية أمام توتنهام فى السادسة والنصف مساء العاشر من أغسطس الحالى بملعب "توتنهام".

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