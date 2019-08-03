راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام ميلان بالكأس الدولية
السبت 03/أغسطس/2019 - 05:29 م
عمر عبدالعزيز
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أعلن النرويجي اولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لفريقه، في مواجهة آي سي ميلان الإيطالي، ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال، على ملعب الآلفيه.
وجاء تشكيل الشياطين الحمر على النحو التالي:
دي خيا©️ - خط الدفاع: بيساكا، ليندلوف، روخو، شو - خط الوسط الدفاعي والمحوري: ماتيتش، مكتومناي، بيريرا - الأجنحة والهجوم الصريح: ماتا، راشفورد، مارشيال.
بينما يجلس على دكة البدلاء كلا من:
روميرو، جرانت، دالو، جونز، سمولنج، توانزيبي، يونج، فريد، جوميز، لينجارد، جيمس، تشونج، جرينوود.
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