تعليق مثير من سولشاير حول ميركاتو مانشستر يونايتد

أكد النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفتي لفريق مانشستر يونايتد الإنليزي، أن النادي لديه أهداف في سوق الانتقالات الحالية، ويعمل على بعض الصفقات.





وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "لكن بصفته مدرباً للفريق وعندما أخرج لأرضية الملعب، فيجب عليّ العمل مع اللاعبين المتواجدين حالياً".





وأضاف قائلاً: "لا يمكنني التفكير بطريقة ما إذا جاء ذاك اللاعب أو قمنا ببيع هذا اللاعب، يجب علينا التعامل مع اللاعبين المتواجدين"





واختتم: "دائما ما تربطنا الصحافة بأسماء كبيرة وبالعديد من اللاعبين. ما زلنا نأمل بحسم الصفقات، لكن لا تعرف أبداً ما قد يحدث في آخر أسبوع من سوق الانتقالات".