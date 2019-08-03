تعليق مثير من سولشاير حول ميركاتو مانشستر يونايتد
السبت 03/أغسطس/2019 - 05:25 م
عمر عبدالعزيز
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أكد النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفتي لفريق مانشستر يونايتد الإنليزي، أن النادي لديه أهداف في سوق الانتقالات الحالية، ويعمل على بعض الصفقات.
وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "لكن بصفته مدرباً للفريق وعندما أخرج لأرضية الملعب، فيجب عليّ العمل مع اللاعبين المتواجدين حالياً".
وأضاف قائلاً: "لا يمكنني التفكير بطريقة ما إذا جاء ذاك اللاعب أو قمنا ببيع هذا اللاعب، يجب علينا التعامل مع اللاعبين المتواجدين"
واختتم: "دائما ما تربطنا الصحافة بأسماء كبيرة وبالعديد من اللاعبين. ما زلنا نأمل بحسم الصفقات، لكن لا تعرف أبداً ما قد يحدث في آخر أسبوع من سوق الانتقالات".
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