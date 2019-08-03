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عمرو دياب يتصدر "يوتيوب" بأغنيته الجديدة "بحبه" (فيديو)

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:11 م
عمرو دياب يتصدر يوتيوب بأغنيته الجديدة بحبه (فيديو)
عمرو دياب
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الفجر الفني
 
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استطاع السوبر ستار عمرو دياب، أن يتصدر ترند موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، بأغنيته الجديدة التي تحمل اسم "بحبه"، وتأتي ضمن ألبومه الجديد "أنا غير".

وتعد الأغنية هي الأولى في ألبوم عمرو دياب الجديد والذي يحمل اسم "أنا غير"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحي وتوزيع أسامة الهندي.

ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لطرح النسخة الأصلية من أغنية "أنا غير" وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

كانت الأيام الماضية قد شهدت تداول نسخة ريمكس من الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب طرح برومو الأغنية.

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